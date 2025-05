UeD chiude prima | Gianni fa una confessione sulle gare con Giuseppe alleanze e saluti

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, le emozioni non sono mancate. Giuseppe e Rosanna hanno condiviso dettagli della loro relazione, mentre Gianni Sperti ha fatto una confessione dopo l'ultima gara di ballo con Giuseppe. Scopriamo i momenti salienti di questo episodio ricco di colpi di scena, tra alleanze e saluti tra i protagonisti.

La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata decisamente movimentata, nonché sorprendente. Nella parte iniziale si è cominciati da Giuseppe e Rosanna, i quali hanno raccontato come stia procedendo la loro relazione. Il cavaliere, poi, ha fatto anche l'ultima gara di ballo con Gianni Sperti, il quale ha fatto una confessione inedita su queste sfide. Successivamente, poi, c'è stato un blocco piuttosto movimentato su Arcangelo, Marina, Cinzia e Gemma Galgani, ma non solo. Sul finire della puntata c'è stata anche una sorpresa. La confessione inaspettata di Gianni Sperti sulle gare con Giuseppe. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne sono tornati in studio Giuseppe e Rosanna.

