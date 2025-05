Ue | vicini a target riduzione gas serra

La Commissione Europea ha annunciato che l'Unione Europea è "sulla buona strada" per raggiungere una riduzione del 55% delle emissioni nette di gas serra entro il 2030, grazie all'attuazione dei piani nazionali e delle politiche comunitarie. Attualmente, l'UE ha già raggiunto una diminuzione del 54%, evidenziando progressi significativi nella lotta contro il cambiamento climatico.

9.10 Continuando ad attuare "in pieno" i piani nazionali e le politiche comunitarie, la Ue è "sulla buona strada" per ridurre del 55% entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra.Così la Commissione nella sua valutazione dei piani nazionali a riguardo. L'Ue sottolinea: siamo quasi a-54%, un solo punto sotto il target di riduzione (il 55% rispetto al 1990), fissato dalla Legge Ue sul clima. Al 2023, le emissioni nette di gas serra sono calate del 37% dal 1990, malgrado il 68% di aumento del Pil... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

