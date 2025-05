Ue vara la rimozione delle sanzioni economiche alla Siria

Il Consiglio dell'Unione Europea ha formalizzato la revoca delle sanzioni economiche contro la Siria, escludendo quelle legate alla sicurezza. Questa decisione, annunciata il 20 maggio, è volta a dare supporto al popolo siriano nel contesto della crisi umanitaria e per favorire la ripresa economica del paese.

"Il Consiglio Ue ha adottato gli atti giuridici che revocano tutte le misure restrittive di natura economica nei confronti della Siria, ad eccezione di quelle basate su motivi di sicurezza. L'adozione formalizza la decisione politica annunciata il 20 maggio e mira a sostenere il popolo siriano nel processo di riunificazione e ricostruzione di una Siria nuova, inclusiva, pluralistica e pacifica".

