Ue Terzi | Democrazie minacciate da guerra ibrida serve una risposta coordinata

Due terzi delle democrazie globali si trovano a fronteggiare minacce sempre più insidiose di guerra ibrida. In questo contesto, il senatore Giulio Terzi di Sant'Agata ha avviato un dibattito a Roma, promuovendo una risposta coordinata contro le interferenze straniere e la manipolazione dell'informazione. L'incontro, organizzato dall'Ambasciata di Polonia, ha riunito esperti per discutere strategie di difesa necessarie per tutelare i principi democratic

(Adnkronos) – Il senatore Giulio Terzi di Sant'Agata, presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, ha aperto il dibattito "Come proteggere le nostre democrazie dalle interferenze straniere e dalla manipolazione dell'informazione" organizzato a Roma dall'Ambasciata di Polonia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, sottolineando che "la manipolazione informativa è un elemento chiave

