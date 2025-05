Ue Onori Az | Consapevolezza e trasparenza per combattere disinformazione

Nel dibattito su come proteggere la democrazia dalla disinformazione, l'onorevole Federica Onori ha sottolineato l'importanza della consapevolezza pubblica e dell'educazione mediatica. In qualità di segretario della commissione Affari esteri e comunitari della Camera, ha evidenziato che la trasparenza è fondamentale per combattere le false notizie e garantire un'informazione accurata e responsabile.

(Adnkronos) – "La chiave per proteggere la democrazia dalla disinformazione è la consapevolezza pubblica e l'educazione mediatica", ha affermato l'onorevole Federica Onori, segretario della commissione Affari esteri e comunitari della Camera, durante il dibattito "Come proteggere le nostre democrazie dalle interferenze straniere e dalla manipolazione dell'informazione" organizzato a Roma dall'Ambasciata di Polonia e dalla Rappresentanza .

