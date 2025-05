Ue Metsola Servono più investimenti per l’innovazione

L'Europa è chiamata a intensificare gli sforzi per l'innovazione, e per farlo ha bisogno di investimenti strategici e mirati. Il Parlamento Europeo si impegna a garantire che il prossimo bilancio pluriennale risponda a queste esigenze, essenziali per mantenere la competitività del continente nella scena globale. La mancanza di investimenti adeguati potrebbe compromettere il futuro economico europeo.

TORINO (ITALPRESS) – "L"Europa deve correre sull'innovazione. Per riuscirci servono quattro cose. La prima è essere strategici negli investimenti. Il Parlamento Europeo si batterà affinché il prossimo bilancio pluriennale dell'Unione rifletta queste priorità. Senza investimenti solidi, la competitività sarà solo una parola". Così la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, intervenuta a un evento al Castello del Valentino di Torino.

