Ue Metsola Più investimenti sull’innovazione e meno burocrazia

In visita al distretto aerospaziale di Torino, si ribadisce l'importanza di un'Europa proiettata verso l'innovazione, piuttosto che ancorata al passato. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale ridurre la burocrazia e promuovere investimenti strategici. La necessità di un cambiamento attivo e lungimirante emerge come cruciale per il futuro del continente.

TORINO (ITALPRESS) – “ Oggi abbiamo visitato il distretto aerospaziale qui a Torino, ho avuto ancora una volta la conferma che l’Europa non può vivere di nostalgia, deve correre con la forza che voi avete così tanto qui, quella dell ‘innovazione. Per riuscirci servono quattro cose. La prima è essere strategici negli investimenti: l’innovazione ha bisogno di infrastrutture, media center, super computer, lavoratori per la ricerca spaziale. Il Parlamento Europeo si batterà affinché il prossimo bilancio pluriennale dell’Unione rifletta queste priorità. Senza investimenti solidi, la competitività sarà solo una parola”. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Ue, Metsola “Più investimenti sull’innovazione e meno burocrazia”

