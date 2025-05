Udinese Runjaic | "Non penso proprio di andare via Lucca da grande squadra"

Kosta Runjaic, nuovo allenatore dell'Udinese, esprime fiducia e determinazione nel guidare la squadra. In un'intervista esclusiva con la Gazzetta dello Sport, il tecnico tedesco, 53 anni, chiarisce le sue intenzioni di restare a lungo nel club, sottolineando il suo impegno nel costruire un futuro solido per il team friulano. Scopriamo le sue ambizioni e la visione per la stagione in arrivo.

Kosta Runjaic si lega alla panchina dell`Udinese. L`allenatore tedesco, 53 anni, ha dichiarato in un`intervista alla Gazzetta dello Sport: `Ho... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

