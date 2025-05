Udienza Generale del 28 maggio Papa Leone XIV | Prima di essere credenti siamo chiamati ad essere umani

Durante l'Udienza Generale del 28 maggio, Papa Leone XIV ha esortato i fedeli a mettere al centro la dignità umana, prima ancora della fede. Analizzando la parabola del buon samaritano, il Pontefice ha approfondito il concetto di compassione e l'importanza di essere prossimi agli altri. Piazza San Pietro ha accolto una folla entusiasta in questa significativa occasione di riflessione comunitaria.

Durante l'Udienza Generale di oggi 28 maggio il Santo Padre Leone XIV ha analizzato la parabola del buon samaritano specificando cos'è la compassione e come farsi prossimo. Piazza San Pietro colma di gente per l'Udienza Generale di oggi oggi 28 maggio, la seconda delle consuete udienze del mercoledì del pontefice, che papa Leone XIV si.

Udienza Generale 28 maggio 2025 - Papa Leone XIV LIS