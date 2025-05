Ucraina Trump | Tra due settimane sapremo se Putin fa sul serio E Mosca propone a Kiev un nuovo round di negoziati | Il 2 giugno a Istanbul

Tra due settimane, il mondo volgerà lo sguardo verso le dinamiche tra Ucraina e Russia, quando Donald Trump promette di valutare la veridicità delle intenzioni di Vladimir Putin riguardo a un cessate il fuoco. Con un nuovo round di negoziati in programma il 2 giugno a Istanbul, la tensione cresce e le aspettative potrebbero rivelare se Mosca è pronta a impegnarsi seriamente per la pace.

Donald Trump ha fissato un termine di due settimane per verificare la reale disponibilità di Vladimir Putin a negoziare un cessate il fuoco e, in prospettiva, una pace duratura con l’Ucraina. «Entro due settimane capiremo se Putin fa sul serio o se ci sta solo prendendo in giro», ha dichiarato oggi il presidente Usa, intervenendo dalla Casa Bianca. Trump ha espresso la sua «profonda delusione» per i recenti attacchi sferrati da Mosca contro l’Ucraina, proprio mentre sono in corso colloqui diplomatici. Rispondendo nello studio ovale a una domanda sulle sue dichiarazioni di ieri che Putin «gioca col fuoco» il presidente ha inoltre detto: «Non posso dire che cosa intendo ma le mie affermazioni parlano chiaro». 🔗 Leggi su Open.online