L'alta tensione tra Stati Uniti e Russia si intensifica con la guerra in Ucraina al centro del dibattito. Donald Trump accusa Vladimir Putin di "giocare con il fuoco" e sottolinea il proprio ruolo cruciale nella gestione della crisi. Le dichiarazioni di Trump, condivise su Truth Social, pongono interrogativi sulla stabilità globale e sull'eventualità di un conflitto su larga scala, mentre Dmitry Medvedev avverte dei rischi di una terza guerra mondiale.

(Adnkronos) – Alta tensione tra Usa e Russia sugli sviluppi della guerra in Ucraina. Vladimir Putin "sta giocando con il fuoco", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth Social in cui ha ricordato all'omologo russo "che se non fosse stato per me, alla Russia sarebbero già successe cose . L'articolo Ucraina, Trump: “Putin gioca col fuoco”. Medvedev: “Brutta è la Terza guerra mondiale” proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it