Ucraina Trump | In 2 settimane sapremo se Putin ci prende in giro

In un recente intervento nello Studio Ovale, il presidente americano Donald Trump ha rilasciato una dichiarazione che desta preoccupazione: entro due settimane fornirà un giudizio sulla sincerità delle mosse di Putin, promettendo risposte appropriate in caso di inganno. Le sue parole offrono uno sguardo sulle tensioni crescenti tra Stati Uniti e Russia, mentre la comunità internazionale attende con ansia i prossimi sviluppi.

"Vi farò sapere entro due settimane se Putin ci sta in prendendo in giro o meno, se sì risponderemo in maniera diversa". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump nel corso di un evento nello Studio Ovale della Casa Bianca, ribadendo di essere "deluso da quello che sta succedendo in Ucraina".

Ucraina, Trump: «Tra due settimane sapremo se Putin fa sul serio». E Mosca propone a Kiev un nuovo round di negoziati: «Il 2 giugno a Istanbul» - Tra due settimane, il mondo volgerà lo sguardo verso le dinamiche tra Ucraina e Russia, quando Donald Trump promette di valutare la veridicità delle intenzioni di Vladimir Putin riguardo a un cessate il fuoco. 🔗continua a leggere

