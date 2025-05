Ucraina Trump avverte Putin | Sta giocando col fuoco

L'Ucraina sta perdendo la pazienza nei confronti di Mosca, e il presidente Trump non ha risparmiato critiche nei confronti di Vladimir Putin. Attraverso il suo profilo su Truth Social, Trump ha avvertito che il leader russo "sta giocando col fuoco", sottolineando l'urgenza della situazione e la necessità di una risoluzione. L'attenzione internazionale si rivolge nuovamente ai tesi sviluppi nel conflitto.

La pazienza dell' Ucraina nei confronti di Mosca sembra giunta al limite. Anche il presidente Trump, attraverso Truth Social, ha espresso dure critiche verso Vladimir Putin. Ucraina, Trump avverte Putin. Attraverso Truth Social, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso forti critiche nei confronti di Vladimir Putin: " Ciò che Vladimir Putin non capisce è che se non fosse stato per me, alla Russia sarebbero già successe un sacco di cose brutte, e intendo davvero brutte. Sta giocando col fuoco!". ( Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva. )