Ucraina Trump accusa | Putin gioca col fuoco Senza di me alla Russia sarebbero accadute cose brutte Medvedev | Brutta è la Terza guerra mondiale

Nel contesto di crescenti tensioni tra Russia e Ucraina, Donald Trump ha lanciato un'accusa al presidente Vladimir Putin, definendo il suo comportamento come "giocare col fuoco". L'ex presidente americano ha sottolineato che senza il suo intervento, la situazione potrebbe essere degenerata ulteriormente. In risposta, Dimitri Medvedev ha avvertito sui rischi di una escalation verso una terza guerra mondiale, evidenziando le difficoltà nel raggiungere una tregua.

L’incapacità di raggiungere un accordo per un tregua tra Russia e Ucraina ha aumentato le tensioni tra gli Stati Uniti e Mosca, con il presidente Donald Trump che ha accusato il leader del Cremlino, Vladimir Putin, di “giocare col fuoco”. Un’accusa a cui ha risposto il predecessore di Putin, Dimitrij Medvedev, ricordando alla Casa bianca il pericolo di una “terza guerra mondiale”. “Quello che Vladimir Putin non capisce è che se non fosse stato per me, alla Russia sarebbero già successe un sacco di cose brutte, e intendo DAVVERO BRUTTE”, ha scritto ieri sera Donald Trump sul suo social Truth. “Sta giocando col fuoco!”... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ucraina, Trump accusa: “Putin gioca col fuoco. Senza di me alla Russia sarebbero accadute cose brutte”. Medvedev: “Brutta è la Terza guerra mondiale”

