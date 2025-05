Ucraina Putin non cede terreno | quali sono le pretese dello zar per la pace a Kiev

In un contesto di crescenti tensioni tra Ucraina e Russia, Vladimir Putin mantiene le sue pretese di potere, mentre Volodymyr Zelensky sostiene con fermezza la necessità dell'integrazione ucraina nella NATO. Zelensky avverte che l'assenza di Kiev dal prossimo vertice sarebbe un trionfo per Mosca, mettendo in evidenza le sfide per il futuro della stabilità in Europa. Questo articolo esplora le richieste della Russia e le reazioni ucraine.

Di fronte al muro compattissimo del Cremlino, Volodymyr Zelensky risponde ancora più duramente. "Se l'Ucraina non venisse invitata al prossimo vertice della Nato significherebbe una vittoria per il presidente russo Vladimir Putin", ha sentenziato oggi il leader di Kiev.

