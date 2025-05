Ucraina pronta a nuovi colloqui con la Russia | attesa per il memorandum di Mosca

L'Ucraina si mostra aperta a nuovi colloqui con la Russia, ma insiste nel ricevere il memorandum di Mosca come garanzia di serietà e successo durante il prossimo incontro di Istanbul. La diplomazia rimane un elemento chiave nella speranza di avvicinare le parti alla fine del conflitto.

L'Ucraina si dice pronta a nuovi colloqui con la Russia, ma vuole ricevere prima il memorandum di Mosca per garantire che l'eventuale incontro del 2 giugno a Istanbul abbia successo. "Non ci opponiamo a ulteriori incontri con i russi e attendiamo il loro 'memorandum', affinché l'incontro non sia vuoto e possa davvero avvicinarci alla fine della guerra. La parte russa ha almeno altri quattro giorni prima della partenza per fornirci il suo documento da esaminare", scrive su X il ministro della Difesa Rustem Umerov. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina pronta a nuovi colloqui con la Russia: attesa per il memorandum di Mosca

