Ucraina | Onu esercito russo ha commesso crimini contro l’umanità nel Kherson

Un recente rapporto della Commissione internazionale indipendente d'inchiesta dell'Onu denuncia crimini contro l'umanità da parte delle forze armate russe nel Kherson, evidenziando l'uso di droni per colpire civili. L'indagine, pubblicata il 28 maggio, riporta testimonianze inquietanti sui raid aerei e sulle violazioni dei diritti umani, sollevando gravi preoccupazioni sulla situazione in Ucraina.

Milano, 28 mag. (LaPresse) – Le forze armate russe hanno commesso crimini contro l’umanità utilizzando droni per l’omicidio di civili nel Kherson. È quanto afferma un nuovo rapporto della Commissione internazionale indipendente d’inchiesta dell’Onu sull’Ucraina. “Da luglio 2024, le forze russe hanno ripetutamente ucciso e ferito civili in un’area che si estende per oltre 100 chilometri lungo la riva destra del fiume Dnipro, nella provincia di Kherson”, si legge nel report, “gli attacchi con i droni sono stati diffusi, sistematici e condotti nell’ambito di una politica statale coordinata”. “Gli attacchi hanno seguito uno schema regolare e lo stesso modus operandi, dimostrando che erano pianificati, diretti e organizzati”, continua il rapporto, “non ci sono informazioni che suggeriscano che le autorità militari e civili russe abbiano adottato misure per prevenire o fermare la commissione dei crimini”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Onu, esercito russo ha commesso crimini contro l’umanità nel Kherson

