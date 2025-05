Ucraina | Mosca proposti a Kiev data e luogo per nuovo incontro

La Russia ha ufficialmente proposto a Kiev una data e un luogo per un nuovo incontro negoziale, come annunciato da Vladimir Medinsky, consigliere presidenziale russo. Questo sviluppo arriva in un momento cruciale nelle relazioni tra i due Paesi, segnati da tensioni e conflitti. I dettagli della proposta potrebbero aprire la strada a nuovi tentativi di risoluzione del conflitto in corso.

Torino, 28 mag. (LaPresse) – La Russia ha proposto una data e una sede specifica per il prossimo round di colloqui con l'Ucraina. Lo ha dichiarato su Telegram Vladimir Medinsky, consigliere presidenziale russo e capo della delegazione di Mosca nei negoziati in corso. Medinsky ha affermato di aver contattato personalmente il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov per proporre di tenere un incontro "nei prossimi giorni" al fine di scambiarsi bozze di memorandum contenenti le condizioni per un possibile cessate il fuoco. Il consigliere ha sottolineato che Mosca è pronta ad avviare negoziati sostanziali su ciascun punto di un futuro accordo globale durante quell'incontro.

Ucraina: Lavrov, presto data nuovo round negoziati Mosca-Kiev - Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha annunciato che la data del prossimo round di negoziati tra Russia e Ucraina sarĂ comunicata a breve. 🔗continua a leggere

