Ucraina | Mosca distrutto in tre ore 112 droni di Kiev

Nella serata del 27 maggio, i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 112 droni provenienti dall'Ucraina in un'azione che si è conclusa in sole tre ore. Il ministero della Difesa di Mosca ha confermato l'intercettazione, sottolineando l'intensificazione delle operazioni aeree nel contesto del conflitto in corso. L'episodio evidenzia le crescenti tensioni tra i due paesi e le capacità di risposta militari della Russia.

Torino, 28 mag. (LaPresse) – I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto e intercettato in serata 112 droni ucraini su regioni della Russia. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, citato dall’agenzia Tass. “Dalle 21, ora di Mosca, del 27 maggio alle 00:00, ora di Mosca, del 28 maggio, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno distrutto e intercettato 112 droni ucraini: 59 sul territorio della regione di Bryansk, 19 sul territorio della regione di Belgorod, 13 sul territorio della regione di Tula, 10 sul territorio della regione di Kursk, 8 droni sono stati abbattuti sul territorio della regione di Orël e 3 sul territorio della regione di Kaluga”, ha affermato... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Mosca, distrutto in tre ore 112 droni di Kiev

