Ucraina | Merz Kiev sta difendendo Europa da revisionismo militante Russia

Il conflitto in Ucraina, che dura da oltre tre anni, rappresenta una battaglia cruciale per la libertà e la sicurezza europea. Merz, a Kiev, sottolinea il coraggio del popolo ucraino, impegnato nella resistenza di fronte all'aggressione russa e nel contrasto al revisionismo militante, difendendo non solo il proprio territorio, ma anche i valori comuni dell'Europa.

Francoforte (Germania), 28 mag. (LaPresse) – “Il popolo ucraino resiste alla guerra di aggressione russa da oltre tre anni. Sta difendendo le proprie vite, il proprio Paese e la nostra comune libertà. Con grande sacrificio, sta anche difendendo la sicurezza dell’Europa dal revisionismo militante della Russia. Siamo solidali con il popolo ucraino e ringraziamo il popolo ucraino per questo”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, in conferenza stampa con il presidente ucraino, Volodymmyr Zelensky, a Berlino... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Merz, Kiev sta difendendo Europa da revisionismo militante Russia

