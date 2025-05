Ucraina Lavrov | Proposto a Kiev negoziati diretti a Istanbul il 2 giugno Trump | Tra 2 settimane vedremo se Putin fa sul serio

Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha annunciato la proposta di un secondo round di negoziati diretti con l'Ucraina il 2 giugno a Istanbul. Dopo un primo incontro insoddisfacente e privo di leader, Lavrov promette progressi, affermando di essere "pronti a presentare il memorandum di pace". Mentre l'attenzione si concentra sulla serietà di Putin, il mondo aspetta con ansia l'esito di questi colloqui fondamentali.

Gli ultimi negoziati si erano svolti senza leader ed erano terminati con ben pochi passi avanti, ora Lavrov assicura: "Pronti a presentare il memorandum di pace" Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha proposto per il 2 giugno a Istanbul un secondo round di negoziati diretti con l’U. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Lavrov: "Proposto a Kiev negoziati diretti a Istanbul il 2 giugno”, Trump: "Tra 2 settimane vedremo se Putin fa sul serio"

