Ucraina | Lavrov pronti a negoziati con Kiev il 2 giugno a Istanbul

Il 2 giugno si terranno a Istanbul negoziati tra Russia e Ucraina, con la delegazione russa, guidata da Vladimir Medinsky, pronta a presentare un memorandum dettagliato. Il documento espone la posizione russa su vari aspetti, mirato a risolvere le cause alla base della crisi in corso tra i due paesi. La situazione si evolve mentre le aspettative per una soluzione diplomatica aumentano.

Milano, 28 mag. (LaPresse) – “La parte russa, come concordato, ha prontamente elaborato un memorandum corrispondente, che definisce la nostra posizione su tutti gli aspetti del superamento affidabile delle cause profonde della crisi. La nostra delegazione, guidata da Vladimir Medinsky, è pronta a presentare questo memorandum alla delegazione ucraina e a fornire le necessarie spiegazioni durante il secondo round di negoziati diretti a Istanbul lunedì prossimo, 2 giugno”. Lo ha affermato in una nota il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Lavrov, pronti a negoziati con Kiev il 2 giugno a Istanbul

Meloni "Ucraina ci ricorda che libertà è significato nostra identità "

