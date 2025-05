Ucraina Lavrov | Neutralità di Kiev condizione fondamentale

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha dichiarato che la neutralità dell'Ucraina è una condizione imprescindibile per la risoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina. Secondo Lavrov, il ritorno dell'Ucraina a uno status neutrale, non allineato e non nucleare è fondamentale per allentare le tensioni e promuovere un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte.

“Il ritorno dell’ Ucraina a uno status neutrale, non allineato e non nucleare è una delle condizioni poste dalla Federazione Russa per la risoluzione del conflitto “. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. “Vorrei ricordarvi che lo status neutrale, non allineato e non nucleare dell’Ucraina è stato solennemente proclamato nella dichiarazione di indipendenza di questo Paese, adottata nel 1991. È stato questo impegno, è stata la proclamazione di uno status neutrale, non allineato e non nucleare per sempre, che ha reso possibile il riconoscimento dell’Ucraina come Stato indipendente sia dalla Federazione Russa che da tutti gli altri membri della comunità internazionale”, ha aggiunto Lavrov citato da Interfax. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Lavrov: “Neutralità di Kiev condizione fondamentale”

