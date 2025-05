Ucraina | Lavrov Germania si sta facendo coinvolgere nella guerra

L'intensificarsi del conflitto in Ucraina vede la Germania protagonista di nuove strategie militari, con il cancelliere Friedrich Merz che annuncia il finanziamento della produzione di missili. Questa dichiarazione segna un ulteriore passo nell'impegno tedesco, rivelando l'intento di sostenere l'Ucraina in modo tangibile. Le reazioni internazionali a queste scelte potrebbero influenzare ulteriormente la dinamica della guerra e le relazioni geopolitiche in Europa.

Milano, 28 mag. (LaPresse) – “Se ho capito bene quello che ho letto, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha detto in una conferenza stampa di aver avuto in mente fin dall’inizio proprio il finanziamento della produzione di missili di qualsiasi gittata in Ucraina. A quanto pare non si parla di consegne di missili tedeschi. Questo deve essere verificato”. È quanto ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, come riporta l’agenzia Tass. “Entrambe le cose sono un aumento della tensione, un sostegno alla guerra”, ha aggiunto, “la Germania si sta direttamente facendo coinvolgere in questa guerra”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Lavrov, Germania si sta facendo coinvolgere nella guerra

