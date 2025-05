Ucraina | Cremlino a Trump nostri interessi nazionali sono sopra a tutto

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha risposto alle recenti affermazioni di Donald Trump, sottolineando che gli interessi nazionali della Russia sono primari. Sottolineando una convergenza con gli Stati Uniti, Peskov ha evidenziato l'importanza di difendere le posizioni nazionali delle potenze, in un contesto di crescente tensione geopolitica riguardo alla situazione in Ucraina.

Milano, 28 mag. (LaPresse) – “Proprio come gli Stati Uniti, anche la Russia ha i propri interessi nazionali, che per noi e per il nostro presidente sono al di sopra di tutto”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che aveva criticato le azioni della Russia e di Putin. Lo riporta l’agenzia Tass. Peskov ha precisato che Mosca è grata a Trump per i suoi sforzi di mediazione. “Allo stesso tempo, ci sono un sacco di sfumature da discutere che non possono essere sacrificate”, ha aggiunto, “e nessuna delle parti le sacrificherà per i propri interessi nazionali”... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Cremlino a Trump, nostri interessi nazionali sono sopra a tutto

