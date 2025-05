Ucraina attacchi russi nella notte Zelensky a Berlino

Nella notte, l'Ucraina ha subito intensi attacchi russi, con allerta aerea in diverse regioni, inclusa Kiev, e la notizia che Mosca ha abbattuto 112 droni. Nel mentre, il presidente Zelensky è atteso a Berlino per un incontro con il cancelliere tedesco Merz, in un momento cruciale per la risposta internazionale al conflitto. Servizio di Fabio Bolzetta.

Ucraina. Allarme aereo in diverse regioni dal paese tra cui la capitale Kiev. Abbattuti da Mosca 112 droni. Zelesnky oggi a Berlino incontrerà il cancelliere tedesco Merz. Servizio di Fabio Bolzetta Ucraina, attacchi russi nella notte. Zelensky a Berlino TG2000... 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, attacchi russi nella notte. Zelensky a Berlino

Ne parlano su altre fonti

Ucraina, peggior attacco russo di sempre con 367 droni: 12 morti. Inviato Usa: attacchi russi vergognosi, cessate il fuoco ora; Sull'Ucraina 300 missili e droni, Zelensky: il silenzio Usa fomenta Putin. Liberati 2000 prigionieri - Attacco russo nella regione di Sumy: 1 morto e 1 ferito; Guerra Ucraina Russia, Kiev: almeno 13 morti e 56 feriti nei raid sul Paese; Ucraina - Russia, le notizie di domenica 25 maggio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ucraina, otto persone uccise da raid russi nella notte - Otto persone sono morte la scorsa notte in Ucraina a causa di attacchi russi. Lo rendono noto le autorità locali. (ANSA) ... 🔗Secondo msn.com

Notte di attacchi con droni tra Russia e Ucraina - Annunciate restrizioni temporanee all'arrivo e alla partenza negli aeroporti di Vnukovo, Zhukovsky e Domodedovo di Mosca – A Kharkiv si registrano almeno sette feriti in seguito agli attacchi – TUTTI ... 🔗Segnala cdt.ch

Guerra Ucraina Russia, Trump avverte Putin: "Stai giocando col fuoco". LIVE - Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con sei missili e 88 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo ... 🔗Lo riporta tg24.sky.it

Ucraina, attacchi russi nella notte. Zelensky a Berlino