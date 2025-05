Ucraina attacchi incrociati Zelensky propone vertice con Trump e Putin

In un contesto di continue perdite umane sul campo di battaglia, la situazione in Ucraina si complica ulteriormente. Dopo i recenti attacchi russi nelle regioni di Kiev e Kharkiv, il presidente Zelensky lancia una proposta inedita: un vertice trilaterale con Donald Trump e Vladimir Putin. Una mossa strategica per cercare una via diplomatica in un conflitto che non accenna a placarsi.

Sul campo si continua a morire. Blitz russo con droni scattato nelle regioni di Kiev e Kharkiv. Mentre Zelensky propone un vertice a tre con Trump e Putin. Servizio di Marco Burini Ucraina, attacchi incrociati. Zelensky propone vertice con Trump e Putin TG2000.

