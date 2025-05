Ucciso e dato alle fiamme nel Trapanese terzo arresto per l' omicidio di Antonino Arculeo

Un nuovo arresto è stato effettuato nell’ambito delle indagini sull'omicidio di Antonino Arculeo, il cui corpo semi-carbonizzato è stato rinvenuto il 9 maggio a Calatafimi-Segesta. La polizia di Stato ha arrestato un terzo sospettato, su ordine del gip, mentre le indagini continuano per fare piena luce su questo inquietante crimine.

Terzo arresto per l' omicidio di Antonino Arculeo, di Partinico, il cui cadavere semicarbonizzato è stato trovato il 9 maggio a Calatafimi-Segesta, nella zona delle Terme Gorga. La polizia di Stato, su delega della procura di Trapani, ha eseguito la misura cautelare in carcere disposta dal gip nei confronti di un trentaduenne di Alcamo, accusato di omicidio, distruzione e soppressione di...

