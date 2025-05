ucciso davanti alla moglie e al nipotino assoluzione a napoli

Dopo un lungo processo caratterizzato da rinvii e controversie legali, Antonio Tesone è stato assolto con formula piena dall'accusa di omicidio per la morte di Aldo Autuori, avvenuta nell'agosto 2015. L'episodio, che si è consumato davanti alla moglie e al nipotino della vittima, ha scosso la comunità di Pontecagnano, nel Salernitano, suscitando un acceso dibattito su giustizia e responsabilità.

Dopo un complesso iter giudiziario, fatto di annulli e rinvii, è stato assolto con formula piena – " per non avere commesso il fatto " – Antonio Tesone, accusato di avere ucciso nell'agosto 2015, Aldo Autuori, davanti a un bar di Pontecagnano, nel Salernitano, mentre era con la moglie (che rimase ferita) e il nipotino La sentenza è stata emessa oggi, dalla Corte di Assise di Appello di Napoli (seconda sezione, presidente Silvana Gentile). A parere degli inquirenti l'omicidio venne commesso dal clan Mallardo per agevolare il clan Mogavero-Bisogni infastidito dalle attività commerciali della vittima.