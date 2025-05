Uccise la madre pensando fosse il demonio | per la difesa e il pm è incapace di intendere e di volere

Un tragico episodio ha scosso Grosseto nel luglio 2023, quando Benedetta Marzocchi, 50 anni, uccise la madre pensando di fronteggiare un demonio. Durante il processo, si è concordato che la donna fosse incapace di intendere e di volere, portando a una richiesta di pena in forma di permanenza in una struttura sanitaria. La vicenda solleva interrogativi sulle complessità della salute mentale e sulla giustizia.

Grosseto, 28 maggio 2025 – Credeva di uccidere il demonio, invece l'8 luglio 2023 ammazzò sua madre con pugni e calci. Ora al processo contro Benedetta Marzocchi, 50 anni, le parti convengono che la donna non era capace di intendere e volere e che la sua 'condanna’ debba essere la permanenza per 20 anni in una struttura sanitaria dedicata a pazienti psichiatrici. La vittima fu Giuseppina De Francesco, 76 anni, aggredita nella villa dove abitavano a Istia d'Ombrone, vicino a Grosseto. «Benedetta Marzocchi deve essere assolta», ha detto il pm Giampaolo Melchionna alla corte d'assise di Grosseto. «Non si può che pronunciare sentenza di assoluzione - ha spiegato Melchionna - Marzocchi non è imputabile, è incapace di intendere e volere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uccise la madre pensando fosse il demonio: per la difesa e il pm “è incapace di intendere e di volere”

Giuseppina De Francesco uccisa dalla figlia Benedetta Marzocchi a calci e pugni: «Credeva fosse il demonio, ma era la madre» - L'8 luglio 2023, un tragico evento ha sconvolto la comunità di Calci, quando Benedetta Marzocchi, convinta di affrontare un'entità malefica, ha ucciso la madre Giuseppina De Francesco. 🔗continua a leggere

