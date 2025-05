Uccisa in spiaggia dalla ruspa spunta un nuovo precedente per l' autista | era stato arrestato anche a Forlì

Tragedia a Pinarella: Lerry Gnoli, 54enne autista della ruspa che ha investito fatalmente una turista in spiaggia, ha un passato oscuro. Già noto alle forze dell'ordine di Forlì, era stato arrestato nel 2019 per incidenti simili. Questo caso riaccende l'attenzione su sicurezza e responsabilità degli operatori di macchinari pesanti nelle aree affollate.

Lerry Gnoli, il 54enne che era alla guida della ruspa che ha investito sabato scorso una turista a Pinarella che stava passeggiando in spiaggia, era un volto noto anche per le forze dell'ordine di Forlì. Qui infatti venne arrestato nel 2019, dopo aver seminato il caos inseguito dalla Polizia. Non. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Uccisa in spiaggia dalla ruspa, spunta un nuovo precedente per l'autista: era stato arrestato anche a Forlì

