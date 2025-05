Uccisa e lasciata nuda sul pavimento Perquisita la casa di un uomo | è l' ultimo cliente della escort

Il tragico omicidio di Vasilinca Potincu, l'escort trovata senza vita a Legnano, ha portato all'intensificazione delle indagini. Mercoledì 28 maggio, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione nella casa di un uomo, ritenuto l'ultimo cliente della vittima. Le indagini si concentrano su di lui come possibile presunto assassino della 35enne, creando un clima di paura e tensione nella comunità locale.

Nella mattinata di mercoledì 28 maggio i carabinieri hanno perquisito la casa di un uomo che potrebbe essere l'ultimo cliente di Vasilinca Potincu, l'escort trovata morta il 25 maggio in via Stelvio a Legnano (Milano). Gli investigatori sospettano che sia lui il presunto killer della 35enne...

