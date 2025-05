Uccisa con un coltello nella schiena a Legnano fermato un operaio di 29 anni | l’uomo conosceva la vittima

A Legnano, un tragico omicidio ha scosso la comunità: Vasilica Potincu, un'escort di 35 anni, è stata uccisa con nove coltellate, una delle quali le è stata inferta mortalmente alla schiena. I carabinieri hanno arrestato un operaio di 29 anni, residente a Robecco sul Naviglio, che conosceva la vittima. Le indagini continuano per far luce su questo drammatico evento.

I carabinieri hanno fermato un operaio di 29 anni di Robecco sul Naviglio (Milano) per l'omicidio di Vasilica Potincu, l'escort 35enne che domenica 25 maggio è stata uccisa con nove coltellate di cui una fatale alla schiena nel suo appartamento a Legnano (Milano). Secondo quanto appreso, l'uomo conosceva la donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Uccisa con un coltello nella schiena a Legnano, fermato un operaio di 29 anni: l’uomo conosceva la vittima

Omicidio a Legnano, donna trovata morta nel suo appartamento: uccisa da una coltellata alla schiena - Legnano è sconvolta da un drammatico omicidio avvenuto nel pomeriggio di ieri. Una donna è stata trovata morta nel suo appartamento con una ferita da arma da taglio alla schiena, in una scena che ha lasciato la comunità sgomenta. 🔗continua a leggere

