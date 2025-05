Uccisa con 9 coltellate in casa a Legnano | chi è l’operaio di 29 anni fermato per l’omicidio di Vasilica Potincu

Un tragico omicidio ha scosso Legnano, dove Vasilica Potincu, 35 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento con nove coltellate. I carabinieri hanno arrestato un operaio di 29 anni, originario di Robecco sul Naviglio, sospettato dell’atroce crimine. Le indagini si concentrano sulle motivazioni di questo drammatico atto di violenza, mentre la comunità è ancora sotto shock per l'accaduto.

Legnano – I carabinieri hanno fermato l’uomo sospettato di aver ucciso Vasilica Potincu, la donna di 35 anni trovata morta sabato sera nel suo appartamento di via Stelvio a Legnano. Si tratta di un giovane operaio di 29 anni originario di Robecco sul Naviglio, nel milanese, che secondo gli inquirenti sarebbe l’ ultimo cliente ad aver incontrato la donna, che lavorava come escort, prima della sua morte. La svolta nelle indagini è arrivata dopo tre giorni di lavoro intenso da parte dei carabinieri della Compagnia di Legnano, coordinati dal pubblico ministero Ciro Caramore della Procura di Busto Arsizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uccisa con 9 coltellate in casa a Legnano: chi è l’operaio di 29 anni fermato per l’omicidio di Vasilica Potincu

