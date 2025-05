Ubriaco danneggia un' auto in sosta e si dà alla fuga Preso pirata della strada

Un violento incidente ha scosso Ancona quando un uomo ubriaco, alla guida di una Peugeot 5008, ha danneggiato un'auto in sosta prima di fuggire. Grazie all'intervento decisivo della Polstrada, il pirata della strada è stato rintracciato, dimostrando l'efficacia delle forze dell'ordine nel combattere comportamenti irresponsabili sulla strada. I dettagli dell'accaduto emergono mentre la comunità riflette sui rischi della guida in stato di ebbrezza.

ANCONA – Gli agenti della Polstrada sono riusciti a individuare prima e a rintracciare poi il pirata della strada che a bordo di una Peugeot 5008, dopo aver urtato un veicolo in sosta, si era dato alla fuga convinto di aver fatto perdere ogni sua traccia. L'episodio è avvenuto giovedì 15 maggio...

