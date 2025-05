Tutto risolto tra Monica Setta e Dalila Di Lazzaro lei e il compagno ospiti di uno speciale in prima serata

Monica Setta e Dalila Di Lazzaro si riuniscono per uno speciale in prima serata, svelando dettagli della loro vita privata. Il 24 giugno, il programma "Storie di Donne al Bivio" presenterà un episodio dedicato a Di Lazzaro e al suo partner Manuel Pia, approfondendo la loro storia d'amore. Scopri i retroscena di questo affascinante incontro. Continua a leggere...

Il 24 giugno, giorno prima della messa in onda della puntata monografica di Stori di Donne al Bivio dedicata a Dalila Di Lazzaro, andrà in onda un nuovo appuntamento dello show con l'attrice e il compagno Manuel Pia, in cui parleranno della loro storia d'amore. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Tutto risolto tra Monica Setta e Dalila Di Lazzaro, lei e il compagno ospiti di uno speciale in prima serata

