Tutto quello che c' è da sapere sulla nuova serie tv che ha conquistato Netflix | il significato e gli episodi di Sirens con Julianne Moore

Scopri tutto ciò che c'è da sapere su "Sirens", la nuova miniserie di Netflix con Julianne Moore, che sta conquistando il pubblico globale. Confrontata a capolavori come "The White Lotus" e "Succession", "Sirens" si presenta come un’esperienza avvincente che esplora temi di potere e relazioni. In questo articolo analizziamo il significato della serie e le trame degli episodi che hanno già entusiasmato gli spettatori.

C'è una nuova miniserie che sta conquistando gli appassionati di serie tv. Definita un mix perfetto tra The White Lotus e Succession. Stiamo parlando di Sirens, da pochi giorni arrivata su Netflix. E già balzata al primo posto in tutto il mondo (da noi la batte solo l'italianissima Maschi veri ). Sirens è una dark comedy in soli 5 episodi della durata di circa 55 minuti l'uno che racconta una storia «molto tagliente», per dirla con la sua creatrice, ambientata nel mondo rarefatto dei miliardari americani durante un esplosivo weekend del Labor Day. Cioè la festa del lavoro che, negli Stati Uniti, si celebra il primo lunedì di settembre.

