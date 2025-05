Tutto quello che c’è da sapere su WhatsApp per iPad

Dopo 15 anni, la piattaforma di messaggistica più popolare al mondo debutta finalmente sul tablet Apple: ecco com’è fatta e come funziona. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Tutto quello che c’è da sapere su WhatsApp per iPad

Su questo argomento da altre fonti

È davvero necessario impostare il pin di WhatsApp?; WhatsApp lavora a un nuovo sistema di gestione delle notifiche; WhatsApp Beta ci svela una novità per scoprire nuovi canali; Come disattivare (o limitare) Meta AI su WhatsApp: il modulo per l'opposizione. 🔗Ne parlano su altre fonti

Tutto quello che c’è da sapere su WhatsApp per iPad - Dopo 15 anni, la piattaforma di messaggistica più popolare al mondo debutta finalmente sul tablet Apple: ecco com’è fatta e come funziona ... 🔗Segnala repubblica.it

WhatsApp, tutto quello che c'è da sapere sulle gif per iOS - Il vaso di Pandora delle gif su WhatsApp è finalmente scoperchiato. Dopo un periodo durante il quale l'app di messaggistica istantanea ha sperimentato (in una beta scaricabile da chiunque ... 🔗wired.it scrive

Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova "Privacy avanzata" di WhatsApp - WhatsApp continua a innovare nel campo della messaggistica sicura con il lancio della nuova “Privacy avanzata della chat“, una funzionalità che punta a ... 🔗Segnala msn.com

Come spiare Whatsapp, Telegram, SMS e messaggi di uno smartphone: ecco l'applicazione definitiva