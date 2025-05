Tutti pazzi per le proteine | ma fanno sempre bene?

L'ossessione per le proteine sta invadendo il mercato alimentare, con ogni tipo di prodotto che ne declina i benefici. Ma quanto sono effettivamente utili? Un'indagine della sezione di Nutrizione umana dell'università offre spunti interessanti per comprendere l'impatto delle proteine nella nostra dieta e se la loro presenza ubiquitaria sia davvero giustificata.

(Adnkronos) ‚Äď Proteine che passione. Basta uno sguardo agli scaffali del supermarket per accorgersene: sono presenti (o almeno dichiarate) un po' ovunque, persino sulla confezione di alimenti tradizionalmente 'carb', grassi o zuccherini. ¬†Un'analisi condotta dalla sezione Nutrizione umana dell'universit√† Statale di Milano, coordinata da Daniela Martini, conferma l'impressione. Esaminando oltre 400 prodotti in commercio, l'indagine . Nessun post correlato... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ¬© Webmagazine24.it - Tutti pazzi per le proteine: ma fanno sempre bene?

Se ne parla anche su altri siti

Tutti pazzi per le proteine: ma fanno sempre bene? - Proteine che passione. Basta uno sguardo agli scaffali del supermarket per accorgersene: sono presenti (o almeno dichiarate) un po' ovunque, persino sulla confezione di alimenti tradizionalmente 'carb ... 🔗Come scrive adnkronos.com

Proteine nobili: cosa sono, dove trovarle e perché fanno bene - Nelle proteine vegetali, invece, non ci sono tutti gli aminoacidi essenziali, che rendono quelle animali ‚Äúnobili‚ÄĚ. Per questo le proteine vegetali vanno sempre abbinate ad altri alimenti per ... 🔗Riporta iodonna.it

I 7 segnali che ti fanno capire che non stai assumendo abbastanza proteine - Troppe ma anche troppo poche proteine possono danneggiare la salute. Quando il corpo va in deficit proteico lancia dei segnali. Scopriamo quali sono insieme al nutrizionista Fabio Mariniello ... 🔗Lo riporta latinatoday.it

Everyone's crazy about peas! Protein, fiber, antioxidants and much more