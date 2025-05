Tutti pazzi per le proteine | ma fanno sempre bene?

Le proteine sono diventate il nuovo must degli alimenti, presenti ovunque e apprezzate per i loro benefici per la salute. Scopri come la crescente attenzione a queste molecole si riflette sulle scelte quotidiane e sul mondo del benessere alimentare.

Milano, 28 mag. (Adnkronos Salute) - Proteine che passione. Basta uno sguardo agli scaffali del supermarket per accorgersene: sono presenti (o almeno dichiarate) un po' ovunque, persino sulla confezione di alimenti tradizionalmente 'carb', grassi o zuccherini. Un'analisi condotta dalla sezione Nutri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tutti pazzi per le proteine: ma fanno sempre bene?

Tutti pazzi per le proteine: ma fanno sempre bene? - L'ossessione per le proteine sta invadendo il mercato alimentare, con ogni tipo di prodotto che ne declina i benefici. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Proteine che passione, occhio a etichette e fake news: cosa c’è da sapere; Pratelli: Bullismo fenomeno pervasivo, tema della vergogna oggi è centrale; Suzzara, l’opposizione ha disertato il Consiglio Comunale convocato per ieri sera; Donne in sanità motore di crescita, progetto Confimea per valorizzarle nel mondo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tutti pazzi per le proteine: ma fanno sempre bene? - Proteine che passione. Basta uno sguardo agli scaffali del supermarket per accorgersene: sono presenti (o almeno dichiarate) un po' ovunque, persino sulla confezione di alimenti tradizionalmente 'carb ... 🔗Secondo msn.com

Tutti pazzi per i pancake! Sì, ma che fare se si è a dieta? - «La frutta secca contiene parecchie calorie, ma è povera di carboidrati e ricca di acidi grassi essenziali e di proteine, quindi è un ottimo ... potranno essere più sostanziose; se invece si fanno un ... 🔗Lo riporta style.corriere.it

Ma le proteine in polvere fanno male? Ecco la risposta - “Le proteine in polvere fanno male?” è un interrogativo che ... per funzionare correttamente, ha bisogno di tutti questi elementi. Ciò detto, le proteine in polvere possono anche essere ... 🔗Riporta runnersworld.com

Everyone's crazy about peas! Protein, fiber, antioxidants and much more