Tutti in pista | l’inclusione corre sulle due ruote

Il Comune di Arezzo è entusiasta di patrocinare "Tutti in pista", un'iniziativa di inclusione organizzata da Punto Moto Corse. L'evento si svolgerà domenica 22 giugno presso l'impianto sportivo di Sant’Andrea a Pigli, gestito dall'associazione L’Indiano. Questa manifestazione mira a promuovere l'accesso alle attività motoristiche per tutti, sottolineando l'importanza dello sport come strumento di integrazione sociale.

Il Comune di Arezzo patrocina l'iniziativa "Tutti in pista" organizzata da Punto Moto Corse che si terrà domenica 22 giugno presso l'impianto sportivo comunale gestito dall'associazione sportiva dilettantistica L'Indiano: la pista polivalente di Sant'Andrea a Pigli.

