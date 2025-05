Tutti gli ex fidanzati di Tommaso Zorzi

In questo articolo esploreremo le relazioni amorose di Tommaso Zorzi, uno dei volti più noti della televisione italiana. Dalla sua storia con Marco Ferrero, noto come Iconize, fino ad altri ex fidanzati, scopriremo le dinamiche e le curiosità che ha caratterizzato la vita sentimentale dell'influencer e personaggio pubblico, rivelando un lato poco conosciuto della sua personalità.

Tommaso Zorzi è stato legato per un pò di tempo all' ex fidanzato Marco Ferrero, conosciuto come Iconize. I due si sono fidanzati nel 2017, ma tra loro non c'è stato il classico colpo di fulmine; anzi proprio Marco non ha mai nascosto di provare una certa antipatia verso l'influencer. A far da Cupido inconsapevolmente è stata Aurora Ramazzotti, grandissima amica di Zorzi. Sta di fatto che, superata l'antipatia iniziale, i due hanno cominciato a frequentarsi fino a vivere una relazione durata circa sei mesi. Nella vita di Tommaso Zorzi è poi arrivato Armando Condemi, designer milanese considerato a tutti gli effetti l'ultimo fidanzato ufficiale dell'influencer...

