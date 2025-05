Tutti gli amori che hanno segnato la sua vita da Carlo Ponti ad Alain Delon da Michele Placido a Yannick Noah

In un'appassionante intervista con Monica Setta su Rai 2, Alila Di Lazzaro, icona del cinema e della moda degli anni '70 e '80, ripercorre gli amori che hanno segnato la sua vita, da Carlo Ponti ad Alain Delon, passando per Michele Placido e Yannick Noah. Un racconto intimo che svela emozioni profonde e vissuti straordinari di una donna che ha attraversato epoche e sfide.

D alila Di Lazzaro, icona senza tempo del cinema e della moda degli anni ’70 e ’80, si racconta in un’intensa intervista a Storie di Donne al Bivio, il programma condotto da Monica Setta, in onda su Rai 2 il prossimo 28 giugno. In un racconto intimo e carico di emozione, l’ex modella e attrice ripercorrerà gli amori che hanno segnato la sua vita, da Gianni Agnelli a Carlo Ponti, fino ad Alain Delon e Yannick Noah, offrendo al pubblico uno spaccato inedito della sua storia personale. Amori da archiviare: dai Ferragnez ai Bennifer, le coppie scoppiate nel 2024 X Leggi anche › Dalila Di Lazzaro, il racconto choc: «Sono stata vittima di violenza a cinque anni» Dalila di Lazzaro: «Gianni Agnelli mi aprì la porta nudo»... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tutti gli amori che hanno segnato la sua vita, da Carlo Ponti ad Alain Delon, da Michele Placido a Yannick Noah

