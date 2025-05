Tuscany Camp Il mondo corre nel Senese

Nel cuore della Toscana, a Sovicille, Villa Ucciano accoglie atleti da ogni angolo del mondo, offrendo un ambiente ideale per allenarsi e svilupparsi sia come professionisti che come individui. Con 24 atleti rappresentanti di 9 nazionalitĂ diverse, questa storica struttura del 1700 diventa un punto di riferimento per chi desidera coniugare sport, studio e vita comunitaria nella splendida campagna senese.

SOVICILLE Atleti da tutto il mondo scelgono Siena per allenarsi, crescere come professionisti ed uomini, studiare e vivere. Ad oggi sono 9 le nazionalitĂ rappresentate tra i 24 atleti che vivono a Villa Ucciano, splendida struttura del 1700 nella campagna intorno a San Rocco a Pilli. Arrivano da Etiopia, Burundi, Uganda, Tunisia, Ruanda, Gracia, Finlandia ed altri ancora, vivono insieme come una famiglia, studiano, si allenano nella campagna circostante, nella pista appositamente realizzata o al campo scuola di via Avignone a Siena. Nato da un'idea dell'allenatore Giuseppe Giambrone con il supporto di Marco Bonifazi, medico dello sport, e diTommaso Ticali, mentore dello stesso Giambrone, oggi Tuscany Camp srl conta dieci dipendenti e vari collaboratori per supportare le attivitĂ quotidiane del tema di atleti...

