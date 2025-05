Turisti tedeschi derubati in Puglia | la fuga dei ladri sul camper finisce in un uliveto

Una coppia di turisti tedeschi ha vissuto un'esperienza traumatica in Puglia, dopo che il loro camper è stato rubato mentre si trovavano in un centro commerciale vicino a Andria. La fuga dei ladri, tuttavia, ha avuto un inatteso epilogo in un uliveto, aprendo la strada a un'indagine da parte delle forze dell'ordine. Scopriamo i dettagli di questa singolare vicenda.

Nei giorni scorsi, una coppia di turisti tedeschi, dopo aver parcheggiato il loro camper in un noto centro commerciale alle porte di Andria, si è accorta che il veicolo era stato rubato e ha chiamato immediatamente il numero unico di emergenza 112. L’operatore della sala operativa della... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Turisti tedeschi derubati in Puglia: la fuga dei ladri sul camper finisce in un uliveto

Cosa riportano altre fonti

Capri, coppia di turisti tedeschi deruba operaio napoletano - Una coppia di turisti tedeschi, un uomo di 40 anni e una donna di 35, originari di Friburgo, è stata denunciata a piede libero dalla polizia di Stato a Capri con l'accusa di furto in concorso ai ... 🔗Lo riporta leggo.it

Turisti tedeschi in camper derubati di documenti e carte di credito - È la disavventura occorsa a due turisti tedeschi. A dare loro una mano un vigevanese che, passando in zona, li ha visti in grave difficoltà. "Me la cavo con l’inglese e ho potuto tranquilizzar ... 🔗Riporta ilgiorno.it

APT: La Germania guarda alla Basilicata