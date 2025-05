Turci Solfrizzi Sandrelli e Mimì La Corte malatestiana dà spettacolo

La Corte Malatestiana si anima quest'estate con "Corte in scena", una proposta della Fondazione Teatro della Fortuna che prevede sette appuntamenti, più tre in abbonamento, dal 24 giugno al 13 agosto. Con un palco posizionato inedito rispetto all’ingresso, la storica corte diventa un palcoscenico d’eccezione per spettacoli indimenticabili, tra cui le esibizioni di Turci, Solfrizzi, Sandrelli e Mimì.

"Corte in scena" è la proposta estiva, alla Corte Malatestiana, della Fondazione Teatro della Fortuna: sette appuntamenti, più 3 in abbonamento, dal 24 giugno al 13 agosto. Per l’occasione il palco sarà sistemato sul lato opposto rispetto all’ingresso (lato via Montevecchio) di fronte le 600 sedie, tante quante sono i posti del Teatro della Fortuna dove si svolgeranno gli spettacoli in caso di pioggia. Si parte il 24 giugno con il primo dei tre appuntamenti in abbonamento: "La rivoluzione delle donne" con Paola Turci e Gino Castaldo dedicato alle voci femminili (Mina, Ornella Vanoni, Milva, Patty Pravo, Loredana Bertè, Alice e altre) che hanno segnato la storia della musica italiana... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turci, Solfrizzi, Sandrelli e Mimì. La Corte malatestiana dà spettacolo

