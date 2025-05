Turchia multa per chi si alza prima del segnale in aereo

La Turchia introduce una nuova norma per garantire la sicurezza a bordo degli aerei: i passeggeri che si alzano prima del segnale di attivazione del compagno di volo saranno sanzionati. Questa misura, annunciata dal Direttorato dell’aviazione civile turco (DGCA), mira a prevenire comportamenti pericolosi e a migliorare l'esperienza di viaggio, riflettendo l'impegno del paese per la sicurezza aerea.

Accade praticamente ovunque, ma la Turchia ha deciso di prendere provvedimenti. Infatti, lo stato turco ha deciso di multare chi, in aereo, si alza prima dell’apposito segnale. La misura arriva dal Direttorato dell’aviazione civile turco (DGCA), che l’ha comunicato tramite una circolare. La Turchia multerĂ chi si alza prima del segnale in aereo. Chi si alza prima, dunque, rischia una multa pari a circa 60 euro. Nella circolare si leggono anche altre norme, che dovrebbero essere giĂ buona norma sui velivoli. Tra queste la precedenza a chi è seduto davanti al momento dello sbarco, e la regola di aprire gli scomparti dei bagagli a mano solo dopo l’autorizzazione a sganciare le cinture di sicurezza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Turchia, multa per chi si alza prima del segnale in aereo

