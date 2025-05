Tumori la rete oncologica dell’Emilia-Romagna al top per le migliori cure

L'Emilia-Romagna si distingue per la sua rete oncologica ed emato-oncologica, risultando al vertice secondo l'ultima indagine di Agenas. La sesta valutazione nazionale attesta l'eccellenza delle cure oncologiche nella regione, un traguardo che testimonia l'impegno costante per garantire assistenza di alta qualità ai pazienti affetti da tumori.

Bologna, 28 maggio 2025 — Un’ eccellenza secondo i dati. La rete oncologica ed emato-oncologica dell’ Emilia-Romagna si conferma al top come confermato nella sesta indagine nazionale di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) sullo stato di attuazione delle reti oncologiche regionali, condotta nel 2024 analizzando i dati del monitoraggio del 2023. La regione è al secondo posto, dietro solo alla Toscana (90,70), tenendo conto degli indicatori di presa in carico, ricoveri, mobilità, tempi di attesa, vicinanza e valutazione delle cure. Il punteggio è aumentato rispetto allo scorso anno: 89,91, contro l’85,51. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tumori, la rete oncologica dell’Emilia-Romagna al top per le migliori cure

Sanità, il sistema Toscana cresce. La rete oncologica è la migliore d’Italia - Il sistema sanitario toscano continua a crescere, con la rete oncologica riconosciuta come la migliore d'Italia. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ma le eccellenze non fanno squadra. Rete oncologica lombarda fuori da top 5; La Asl Roma 5 ha attivato la sua nuova Rete Oncologica: un modello integrato di cura per i pazienti con tumore; Rapporto Agenas, la rete oncologica della Toscana si conferma la migliore d’Italia; Sardegna, arriva la rete oncologica, Bartolazzi: “Autosufficienza per i tumori entro il 2030”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Agenas premia la rete oncologica dell’Emilia-Romagna: secondo posto in Italia - Bologna - La Rete oncologica ed emato-oncologica dell’Emilia-Romagna si conferma un’eccellenza nel panorama nazionale. Ad attestarlo, la sesta indagine ... 🔗Secondo piacenzasera.it

Ma le eccellenze non fanno squadra. Rete oncologica lombarda fuori da top 5 - I progressi delle terapie contro i tumori fanno sì che sempre più italiani vivano dopo una diagnosi di cancro: ... 🔗Da msn.com

Tumori, luci e ombre nella lotta al cancro in Sicilia. Adamo: “Limiti strutturali superati, ora tocca ai cittadini” - La Sicilia viaggia a due velocità nella lotta contro il cancro. È quanto emerge dal Rapporto 2024 dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ... 🔗Secondo ilsicilia.it

Tumori: Costruire la Salute con la nuova Rete Oncologica Siciliana