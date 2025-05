Tumore del fegato tra terapie d' avanguardia e trapianti | il modello Torrette per l’epatocarcinoma

L'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, con il suo polo di Torrette, affronta la sfida del carcinoma epatocellulare attraverso un approccio multidisciplinare. Le terapie d'avanguardia e i trapianti si uniscono per offrire nuove possibilità terapeutiche, trasformando la gestione del tumore del fegato in un modello innovativo e promettente. Scopriamo come questo approccio sta cambiando le prospettive per i pazienti affetti da questa diffusa patologia.

ANCONA - Team multidisciplinari per la gestione dei casi di carcinoma epatocellulare: la sfida dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche a una delle patologie più frequenti. Nuove possibilità terapeutiche applicate all'interno del polo di Torrette in grado di combattere e vincere la... 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Tumore del fegato, tra terapie d'avanguardia e trapianti: il modello Torrette per l’epatocarcinoma

Ulteriori approfondimenti disponibili online

De-intensificare: una possibile chiave per la cura di alcuni tumori alla prostata; Prima terapia genica su misura al mondo: base editing in un neonato con CPS1; Tumore del colon, studio italiano svela come muta il suo Dna; Tumore allo stomaco, ulcere e gastriti spesso sottovalutate. Cosa fare per non scoprirlo quando è troppo tardi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Svolta nella cura del tumore al fegato, nanoparticelle autoassemblanti rivoluzionano la terapia - Gli scienziati hanno sviluppato una nuova strategia di terapia fototermica (PTT) contro i tumori al fegato, sfruttando nanoparticelle d'oro ultrasmall capaci di autoassemblarsi direttamente all ... 🔗Lo riporta notizie.tiscali.it

Tumore del fegato - La forma più comune di cancro del fegato (l’organo più grande del corpo) negli adulti è il carcinoma epatocellulare, che ha origine negli epatociti, il principale tipo di cellule di quest’organo. 🔗Segnala fondazioneveronesi.it

Cancro del Fegato. Bruciare con un ago le cellule malate - “Siamo partiti dalla nostra esperienza ventennale nel campo delle terapie mini-invasive utilizzate per il trattamento dei tumori primitivi del fegato - ha sottolineato Rossi - Molta strada ... 🔗Come scrive quotidianosanita.it