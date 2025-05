Tumore al seno gli appuntamenti con Fondazione Libellule per “Tornare a volare”

Fondazione Libellule invita a "Tornare a Volare", un ciclo di eventi dedicati alla cura e al supporto per le donne affette da tumore al seno. Attraverso incontri tra pazienti, medici ed esperti, l'iniziativa mira a promuovere informazione, condivisione e partecipazione attiva nel percorso di guarigione. Per il quarto anno consecutivo, questi eventi rappresentano un importante passo verso una comunitĂ piĂą unita e consapevole.

I nformarsi, sentirsi parte di un gruppo proattivo, partecipare alla scelta del percorso di guarigione dal tumore al seno è parte della cura. Per questo Fondazione Libellule Insieme da sempre organizza eventi di formazione e di incontri tra medici, esperti e pazienti. Anche per questo, per il quarto anno consecutivo la Fondazione ha ricevuto il prestigioso Community Award di Gilead Sciences con il progetto “TORNARE A VOLARE – L’Approccio Olistico delle Terapie Integrate”, un’iniziativa dedicata al supporto delle donne colpite da tumore al seno e all’apparato genitale. Community Award di Gilead Sciences è un bando di concorso destinato a sostenere l’ideazione e l’effettiva realizzazione di progetti per interventi originali, di utilitĂ diffusa e finalizzati a migliorare la qualitĂ di vita e l’assistenza terapeutica dei pazienti affetti da HIV, epatiti virali, patologie oncologiche e oncoematologiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it